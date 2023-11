Laurens Sweeck is het beu: "Het mag wel eens gaan ophouden"

De zege in Dublin ging naar Pim Ronhaar. Die klopte in de sprint Laurens Sweeck, terwijl Eli Iserbyt op twintig seconden het podium compleet maakte. Hoe reageerde de Belgen op het podium?

Laurens Sweeck had graag nog eens willen winnen, maar hij liet zich verschalken in de sprint. Toch lag het volgens hem niet eens aan de sprint zelf dat hij niet won in Dublin, want op dat moment was het beste misschien al uit de benen.

"Ik had al een snelle voorlaatste en laatste ronde moeten rijden door die lekke band. Ik wou wat bluffen tegen Ronhaar, maar mijn benen liepen gewoon vol in de sprint", aldus Sweeck in een reactie bij Sporza na zijn tweede plaats.

Iserbyt geeft ootmoedig toe

Het zit de renner dit seizoen nog niet mee, vindt hij: "De pech mag wel eens gaan ophouden, met lekke banden kan je niet winnen."

Ook Eli Iserbyt had wat pech door onder meer een vroege val, maar hij bleef er rustig onder: "Ik denk dat de derde plaats het hoogst haalbare was voor mij. Pim Ronhaar was de beste op de zware modderstroken, ik liep wat leeg in de laatste anderhalve ronde."