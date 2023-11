Lotte Kopecky hakt nu al knopen door: deze discipline wil ze schrappen op de Olympische Spelen

Lotte Kopecky wordt op de Olympische Spelen een van de grote kanshebbers op een medaille. Achter een discipline lijkt ze alvast een serieus vraagteken te zetten.

Lotte Kopecky heeft op de Olympische Spelen enkele kansen om een medaille te pakken. Zowel op weg als op de piste heeft Kopecky kansen. Voor de Belgische wereldkampioene is het zeker geen nadeel.

"Ik zie het als een voordeel. Veel rensters hebben maar één kans", zegt ze bij Sporza. "Ondertussen ben ik de combinatie tussen de weg en de piste ook al gewoon. Ik mik dan ook op meerdere doelen", zegt Kopecky.

Vraagteken bij ploegkoers

In het baanwielrennen kan Kopecky zich toeleggen op het omnium, op de weg ligt er ook een gouden kans voor eremetaal. Maar bij de ploegkoers staat er nog een groot vraagteken door de positieve dopingtest van Shari Bossuyt.

Zij staat nog altijd op non-actief en de kans is niet heel groot dat ze voor de Spelen opnieuw mag koersen. Als Bossuyt niet mag rijden, zou de ploegkoers eventueel geschrapt worden van het programma van Kopecky.

"Sowieso zullen we voor onszelf moeten uitmaken of het de moeite waard zal zijn om dan aan de discipline deel te nemen. Als er iets geschrapt zou worden, is het waarschijnlijk de ploegkoers", zegt Kopecky nog.