Er valt Wellens en Groenendaal iets op rondom de wereldbekers: "Ze zouden daar rekening mee moeten houden"

Het was ook in Dublin opnieuw opvallend: de vrouwen moesten heel lang rijden, de mannen in verhouding niet eens zo lang. Zit er iets scheef in de verdeling van het aantal ronden? Er valt wel iets voor te zeggen.

Vroeger moesten de mannen steevast een uur én een ronde afleggen, de laatste tientallen jaren wordt gemikt op een crosstijd tussen de 60 en 70 minuten. Maar in deze editie van de Wereldbeker wordt het uur zelfs zelden rondgemaakt.

Bij de vrouwen gaat het in principe over 50 minuten, maar een en ander krijgt nu dus een raar gevolg. In Dublin reed Pim Ronhaar amper 57 minuten en 17 seconden rond. En dat terwijl Lucinda Brand er 54 minuten en 59 seconden over deed, nauwelijks nog een verschil.

© photonews

Ook in de vorige crossen viel het op dat het verschil tussen mannen en vrouwen zelden de vooraf gevraagde tien minuten is of lijkt te zijn. In Maasmechelen was dat wel het geval, maar in de andere races niet. En aangezien het verschil bij de vrouwen soms heel groot is, zijn er daardoor zelfs vrouwen die langer moeten crossen dan mannen.

Waterloo: Thibau Nys 56'59" - Fem van Empel 48'31"

Maasmechelen: Lars van der Haar 1u02'43" - Fem van Empel 51'46"

Dendermonde: Pim Ronhaar 56'04" - Ceylin Alvarado 55'45"

Troyes: Eli Iserbyt 56'35" - Ceylin Alvarado 49'55"

Dublin: Pim Ronhaar 57'15" - Lucinda Brand 54'59"

Gemiddeld genomen komen we over de vijf crossen voor 57 minuten en 55 seconden bij de mannen, tegenover 52 minuten en 11 seconden bij de vrouwen. Nauwelijks nog een verschil dus, wat niet de bedoeling kan zijn.

Duidelijke meningen

"We hebben het er al weken over onder de ploegleiders dat het bij de mannen soms een ronde te weinig en bij de vrouwen een ronde te veel is. Het is soms moeilijk rekenen, maar ik vind dat je in de Wereldbeker bij de mannen over het uur mag gaan", aldus Bart Wellens bij Telenet Play Sports.

"De vijftiende bij de vrouwen rijdt soms 1 uur en 4 minuten, dat is meer dan elke man. Misschien moet dat een beetje herzien worden en moeten ze er wat meer rekening mee houden.” Een mening die ook werd gedeeld door Richard Groenendaal: “Ze mogen er iets kritischer mee omgaan. Ik vind ook dat het zeker in de Wereldbeker wel langer dan een uur mag duren voor de mannen."