Sven Nys geeft update over blessure van Thibau Nys en zijn programma

Zondag in Dublin had Thibau Nys nog veel last van zijn rug, maar die blessure lijkt alweer van de baan. Komend weekend rijdt hij zelfs twee crossen.

Thibau Nys was zondag in Dublin goed vertrokken en reed zelfs even aan de leiding, maar zakte nadien weg. Hij werd uiteindelijk nog zesde, maar had weer last van zijn rug. Die speelde hem wel meer parten.

Maar de blessure was niet van die orde dat Nys crossen zal moeten overslaan. En dus komt hij komend weekend gewoon aan de start van de Superprestige in Boom en de Wereldbeker in het Franse Flamanville. Een dubbel weekend dus.

"Nog eens een ‘dubbelweekend’ om zijn eerste wedstrijdblok mee af te sluiten", zegt vader Sven, teammanager van Baloise Trek Lions bij HLN. "Daarna trekt hij met Lidl-Trek twee weken op stage naar Calpe."

Nys slaat in die periode de Exact Cross in Essen (9/12) en de Wereldbekermanche in het Italiaanse Val di Sole (10/12) en de X2O Trofee van Herentals (16/12) over. Hij hervat op zondag 17/12 in de Wereldbeker in Namen.