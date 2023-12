Dubbele leidster Ceylin Alvarado moet flinke domper slikken

De Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado was dit seizoen opnieuw helemaal boven water gekomen. Ze won al vijf van de elf crossen waarin ze aan de start stond en stond altijd op het podium.

Door die constante in haar prestaties staat Alvarado ook aan de leiding in de Superprestige en de Wereldbeker. Maar die leidersplaatsen kan ze dus niet verdedigen dit weekend door ziekte.

In de Superprestige heeft Alvarado een voorsprong van 8 punten op haar landgenote Annemarie Worst, Aniek van Alphen volgt op 12 punten. Bij winst zijn 15 punten te verdienen, Alvarado kan dus wegzakken naar plek drie.

Daar hoeft de Nederlandse in de Wereldbeker echter niet voor te vrezen. In dat klassement heeft ze een voorsprong van 63 punten op de Britse Zoe Bäckstedt, terwijl er maar maximaal 40 te verdienen zijn.

In Boom wordt het uitkijken naar een strijd tussen. Shirin van Anrooij, Puck Pieterse en wereldkampioene Fem van Empel. In Flamanville staan ploeggenotes Lucinda Brand en Shirin van Anrooij aan de start.

No competition this weekend for Ceylin del Carmen Alvarado due to illness.



Ceylin is leader in both @SuperprestigeCX and @UCIcyclocrossWC but cannot defend that good position in Boom or Flamanville. We wish her a speedy recovery 🍀#alpecindeceuninck pic.twitter.com/A9CQpSpI5n