Laurens Sweeck zegt waar het op staat en doet oproep naar organisatoren

Dit weekend staan er opnieuw twee crossen op het programma. En daar hoort weer een stevige verplaatsing bij.

Zaterdag rijden de crossers de vijfde manche van de Superprestige in Boom. En zondag worden ze diep in Normandië verwacht voor de zesde manche van de Wereldbeker, in Flamanville.

Met een verplaatsing van 600 kilometer en meer dan 6 uur in de auto of de camper wacht de veldrijders alweer een zware opdracht. "Die verplaatsingen kosten krachten", zegt Laurens Sweeck bij Het Nieuwsblad.

Zeker omdat er na de cross in Flamanville ook nog weer naar huis moet worden gereden. Dat wordt bijna zeker nachtwerk dan. "Het is niet simpel om dat elk weekend opnieuw te doen", zegt Sweeck nog. Voor de renners telt niet enkel die ene wedstrijd.

Oproep naar organisatoren

Hij begrijpt dan ook dat renners soms crossen overslaan, zeker omdat de drukke kerstperiode er nog aan komt. "Organisatoren moeten begrijpen dat we keuzes moeten maken", stelt Sweeck.

Volgens de Belgische kampioen van 2020 heeft een organisator er ook niets aan als renners wel alles zouden rijden, maar dan niet gerecupereerd zijn van hun vorige wedstrijd.