Belgen Laurens Sweeck en Gerben Kuypers reden de cross in Boom niet eens uit: verklaring én gevolg deels bekend

Een paar opvallende namen bij de Belgen die de cross in Boom niet uitreden. Laurens Sweeck en Gerben Kuypers kregen allebei een DNF achter hun naam.

Dat zijn allebei toch niet van de minsten. Bij Gerben Kuypers weten we ook al wat er aan de hand is. Zijn ploeg Circus-ReUz-Technord laat weten dat de winnaar van de Kermiscross in Ardooie ziek geworden is. De Wereldbeker in Flamanville stond nog op zijn programma, maar Kuypers zal zondag niet van start gaan.

Voor de trip naar Frankrijk past onze 23-jarige landgenoot dus. Hij gaat nu de Spaanse zon opzoeken om in ideale omstandigheden het nodige trainingswerk te verrichten. De bedoeling is om eind december weer sterker terug te kunnen keren in competitie.

Van Laurens Sweeck en Crelan-Corendon is er nog geen officiële communicatie gekomen met een verklaring voor zijn opgave. Vooraf had Sweeck wel al te kennen gegeven dat Flamanville hem beter ligt dan Boom. Zoals bekend jaagt de ex-Belgisch kampioen op een eerste zege. Vooralsnog verwachten we hem wel in Flamanville.