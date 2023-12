Machtige solo: geen Pieterse, Alvarado of van Empel, dus kijkt iedereen naar deze winnares

In het Franse Flamanville waren we klaar voor alweer de volgende Wereldbeker in het veldrijden. En dat leverde alvast bij de vrouwen heel wat spektakel op, ook al waren een aantal van de toppers er nog niet bij.

Geen Fem van Empel, geen Puck Pieterse en geen Ceylin Carmen del Alvarado aan de start in Frankrijk. Shirin van Anrooij was er dit weekend voor het eerst wel opnieuw bij, maar zij is nog wat op zoek naar wedstrijdritme en haar beste vorm. En dus konden anderen proberen te profiteren. De Luxemburgse Marie Schreiber begon het best aan de race en reed na de eerste ronde knap op kop, maar na een klein foutje in de tweede ronde werd ze snel bijgehaald door Lucinda Brand. Solo voor Brand Die ging erop en erover, wat meteen de start was van een lange solo. Ze bouwde gestaag een kleine voorsprong uit, haar overwinning kwam nooit meer in het gedrang. In de achtergrond moest Schreiber nog alle zeilen bijzetten om haar tweede plek veilig te stellen. De piepjonge Leonie Bentveld werd uiteindelijk derde, Betsema viel net naast het podium. Sanne Cant moest na een val opgeven, beste Belgische was uiteindelijk Laura Verdonschot op een elfde plaats op meer dan anderhalve minuut.