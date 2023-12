Leven als een koning en tellen: Eli Iserbyt legt uit hoe hij voor alle klassementen blijft gaan

Eli Iserbyt blijft het maar doen. Haast alle races rijden én er ook nog een resultaten neerzetten. Waar heel veel anderen keuzes maken in hun programma lijkt Iserbyt gewoon voor alle races te gaan om zo alle klassementen naar zijn hand te zetten.

Het doel van Eli Iserbyt is dit seizoen alle klassementen te winnen. Zeker in de Wereldbeker en in de Superprestige staat hij er ondertussen goed voor. Het is opvallend: de Belg laat bijna geen enkele cross liggen en bikkelt dus elk weekend twee keer.

Toch blijven de resultaten sterk. Derde in Boom en winst in Flamanville, dan mag je spreken van een meer dan geslaagd weekend. "Ik probeer vooral in de week de frisheid te behouden", aldus Iserbyt daarover bij Sporza.

© photonews

"Ik ga heel veel naar de massage, naar de kinesist ook. Mijn vrouw doet ook heel veel voor mij, waardoor ik tijdens het seizoen een beetje als een koning leef. Ik denk dat het de enige manier is om fris aan het weekend te beginnen."

Tellen en leven als een koning

"Zaterdag voelde ik dat ik niet mee kon om te winnen en dan begon ik toch al aan vandaag te denken. In het weekend Niel-Dendermonde heb ik me op zaterdag kapotgereden, sindsdien probeer ik daarover na te denken."

"Het is soms een dagzege opofferen om wat te tellen in de klassementen, maar dit is een weekend zoals ik plande. Vooraf is het makkelijk te zeggen hoe je het gaat doen, maar het is des te mooi als je het dan goed af weet te ronden."