Niels Albert zegt welke keuze van Wout van Aert hij niet zo goed begrijpt

Niels Albert heeft de verschillende gemaakte keuzes van Wout van Aert eens onder de loep genomen. Een beperkt programma, geen BK en ook geen WK: dat gaat het worden voor Van Aert in het huidige veldritseizoen.

Niels Albert spreekt zich hierover uit in Het Laatste Nieuws en uit begrip voor het overslaan van het BK. "Dat hij verstek geeft voor het Wereldkampioenschap begrijp ik minder goed. Het parcours in Tabor past hem als gegoten."

WK VAN 2015 BEWIJS DAT VAN AERT KAN WINNEN

Om dat te weten, is het voldoende om even de geschiedenis in te duiken. "Ik denk nu terug aan het WK van 2015 in Tabor, toen ik zijn ploegleider was. Mathieu van der Poel en Wout van Aert waren enkele weken daarvoor pas naar de profs overgestapt."

Hoe liep het toen af? "Van der Poel won, Van Aert werd tweede. En had hij niet twee keer zijn ketting eraf gereden en nog lek gereden ook, had Wout net zo goed wereldkampioen kunnen worden."