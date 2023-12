Paul Van Den Bosch en Sven Nys niet helemaal op dezelfde lijn over reden van terugval Thibau

Thibau Nys heeft een stevige terugval gekend en dus is het bezinnen geblazen. Ook Sven Nys en Paul Van Den Bosch denken natuurlijk grondig na over de redenen hierachter.

De coach van Thibau Nys is dezer dagen druk gesolliciteerd bij verschillende media. Voor het resultaat in Flamanville wees Sven Nys ook naar de zelfstandigheid, of zeg maar koppigheid, van zijn zoon. In dit geval ging het dan over de bandenkeuze.

Maar misschien moet ook bij die karaktertrek de verklaring gezocht worden voor de mindere vorm? Dat ontkent Van Den Bosch in Het Laatste Nieuws: volgens hem heeft dat geen rol gespeeld. "Thibau communiceert heel open over wat er mis gaat, hij is geïnteresseerd in advies."

Thibau is geïnteresseerd in advies

De 21-jarige jongeman die zo denderend aan het veldritseizoen begon, luistert dus wel degelijk naar de tips uit zijn entourage. Toch volgens Van Den Bosch. "Hij voert zijn trainingen altijd uit zoals het hoort."