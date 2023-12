Pech voor Evenepoel? De plaatsjes worden steeds duurder op het podium van de Tour de France

Voor Remco Evenepoel wordt 2024 een heel belangrijk jaar, met onder meer zijn eerste keer de Tour de France. Wat wordt het in het nieuwe jaar en wat mogen we van hem verwachten? De meningen lopen uit elkaar.

Remco Evenepoel lijkt in de Tour de France in de eerste plaats voor ritwinsten te willen gaan, maar we zitten natuurlijk al sinds 1976 op onze honger wat betreft eindwinst in de Tour de France. Lucien Van Impe een opvolger bezorgen? Hoe rapper hoe liever.

Een klassement nastreven in de Tour de France is wat Evenepoel ooit zeker zal doen. Is het niet in 2024, dan wel in de jaren nadien. Maar ondertussen blijven het aantal tegenstanders zich wel steeds meer opstapelen.

Johan Bruyneel was in de podcast The Move van Lance Armstrong twee maanden geleden al zeer kritisch. Hij zag in Evenepoel nog geen kanshebber voor eindwinst. Het podium zal zelfs niet lukken volgens hem, want met Vingegaard, Pogacar en Roglic zijn er drie kleppers aanwezig normaal gezien.

Lance Armstrong benadrukte het talent van Evenepoel, maar ook hij zag heel wat tegenstanders. En ondertussen lijkt het rijtje steeds langer te worden, want Richard Carapaz heeft ondertussen uitgesproken te gaan voor het klassement richting Nice.

Podiumkandidaten met hopen

Dat Roglic in een nieuw team present tekent, maakt dat ook hij 'volwaardig' kanshebber wordt. En ook onder meer Geoghan Hart heeft zijn ambities al niet onder stoelen of banken gestoken. Liever proberen en falen dan niet proberen.

Doordat Hart nu bij Lidl-Trek zit, komt dat er ook nog eens bij als stevig blok. Bij INEOS lijken naast Carapaz nog een paar anderen (Rodriguez?) in aanmerking te komen om te mikken op een klassement. En zo wordt het voor Evenepoel steeds moeilijker om het podium te halen. Alles zal mee moeten zitten, zoveel is nu al duidelijk.