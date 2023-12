Nieuwe coach zet iedereen nog eens met de voeten op de grond over Wout van Aert

Wout van Aert staat straks in Essen voor het eerst aan de start van een cross dit seizoen. Maar zijn coach maakt nogmaals duidelijk dat de verwachtingen dit seizoen niet al te hoog moeten zijn.

Met Essen als eerste cross koos Wout van Aert voor een opwarmertje. Heel wat andere crossers zijn op stage of rijden zondag enkel in Val di Sole. Adams, Loockx, Meeusen, Thijs Aerts en Baestaens worden zijn grootste concurrenten.

Veldrijden is middel, geen doel

Van Aert maakt dus een grote kans om meteen te winnen, maar toch is zijn nieuwe coach Mathieu Heijboer duidelijk: de cross is geen prioriteit voor Wout van Aert. Zijn niveau zal een stuk lager liggen.

"Dit veldritseizoen is een middel, geen doel op zich", zegt Heijboer bij HLN. "Vandaag staat Wout conditioneel niet zo ver als een jaar geleden, en dus moeten we ook niet de grote resultaten verwachten.”

"Wout heeft aanzienlijk minder training in de benen, zowel wat duur als wat intensiteit betreft", stelt Heijboer nog. Maar het is niet dat Van Aert minder zin heeft om te trainen of te veel weegt. Het is allemaal doelbewust. Om in het voorjaar top te zijn.