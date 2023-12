Goede vriend ziet mogelijkheden voor Wout van Aert tegen Mathieu van der Poel

Wout van Aert won dominant zijn eerste cross van het seizoen in Essen. Wat kan hij over zo'n twee weken tegen Mathieu van der Poel?

Wout van Aert kreeg in Essen niet de grootste tegenstanders. Halfweg reed hij toch weg van de concurrentie en won met 1'35" op Jens Adams en 2'49" op Thijs Aerts. Meteen vertrouwen getankt.

Duel met Van der Poel

Want voor Van Aert was Essen vooral een eerste waardemeter. Vanaf maandag gaat op stage met de ploeg naar Spanje, op 22 december keert hij terug naar het veld in Mol. En daar staat ook Mathieu van der Poel aan de start.

Wat gaat dat duel geven? Daan Soete, een goede vriend van Wout van Aert, schat in. "De focus van Wout ligt duidelijk op het voorjaar, maar hem kennende wil dat niet zeggen dat hij zomaar zal afgeven", zegt hij bij De Zondag.

"Als Mathieu echt twee klassen beter blijkt, wordt het moeilijk. Maar als ze in Mol dicht bij elkaar eindigen, zal er eentje moed putten. Ja, ik geloof dat we de komende weken spannende duels tussen die twee krijgen."