Remco Evenepoel hakt knopen door voor kalender van 2024: dit gaat hij rijden!

Remco Evenepoel kan stilaan aan de opbouw richting het nieuwe wielerseizoen beginnen. En daarbij mikt hij hoog, het hele jaar door. Wat zijn de voornaamste doelen? Het programma voor 2024 lijkt stilaan gemaakt.

Terwijl er voor Wout van Aert eens géén Tour de France op het programma staat, is het voor Remco Evenepoel volgend jaar normaal gezien wél raak. Hij maakt zijn debuut in de grootste wielerronde van het kalenderjaar en gaat er op zoek naar goede resultaten.

In aanloop daarheen zal hij een aantal races rijden die ook vele andere toprenners zullen rijden om zich voor te bereiden op de hoofdvogel. Normaal gezien zal Evenepoel dan ook starten in Parijs-Nice (3-10 maart) en het Critérium du Dauphiné (2-9 juni).

Pittig programma voor Remco Evenepoel

Op 21 april rijdt hij al zeker Luik-Bastenaken-Luik, de meeste andere voorjaarsklassiekers zal hij waarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan. Normaliter begint hij aan het seizoen in de Algarve (14-18 februari), na de Tour volgt nog de Olympische wegrit én tijdrit.

In het najaar wordt gemikt op het WK in Zürich, mogelijk volgt op het einde van het seizoen als er nog krachten over zijn ook nog de Ronde van Lombardije op 12 oktober.