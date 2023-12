Stront aan de knikker na reactie BORA? Management Cian Uijtdebroeks laat van zich horen

Cian Uijtdebroeks (20) maakte op zaterdag zijn transfer van BORA-Hansgrohe naar Jumbo-Visma wereldkundig. ZIjn ex-team ging daar meteen tegenin en claimt dat ze ook in 2024 nog op de Belg zullen blijven rekenen. En dus kan het getouwtrek beginnen.

Tussen Cian Uijtdebroeks en zijn team Bora-Hansgrohe boterde het sinds de Vuelta niet helemaal meer. Het nieuws dat hij voor vier seizoenen tekende bij een ander team was zaterdag dan ook geen grote verrassing meer.

BORA-Hansgrohe is het niet eens met de zaak en claimt dat Uijtdebroeks nog een jaar onder contract ligt en dat ze hem daaraan zullen houden. Maar: Uijtdebroeks zou wel degelijk zelf zijn contract hebben ontbonden.

Contract op 1 december ontbonden volgens management

Zijn management geeft dat ook aan: "Zijn contract is op 1 december verbroken. De juridische procedure is opgestart en de UCI is op de hoogte gebracht. Cian is overtuigd van de goede afloop van de zaak", klinkt het onder meer.

De jonge Belg zal zich verder van alle commentaar onthouden. Het sportieve primeert en Uijtdebroeks is zeer opgetogen over zijn nieuwe uitdaging. Gaat BORA-Hansgrohe inbinden of komt het tot een proces?