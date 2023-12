De plannen van Pauwels Sauzen-Bingoal op tafel: dit gaan Iserbyt en Vanthourenhout doen

Heel wat ploegen en renners vertoefden deze week in Spanje voor een stage. Maar bij Pauwels Sauzen-Bingoal doen ze dat pas vanaf volgende week.

Onder meer Lars van der Haar, Thibau Nys en Pim Ronhaar lieten de Wereldbeker in Val di Sole schieten voor een stage in de Spaanse zon. Bijna alle veldrijders genoten deze week van wel wat zon.

Maar niet Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout dus. Zij reden zondag in Val di Sole, maar reizen van Italië wel richting Spanje voor een stage. Dat bevestigde manager Jurgen Mettepenningen bij Play Sports.

Stage onderbroken door wedstrijden

"We hebben een planning gemaakt voor het seizoen en die planning was om morgen te vertrekken op stage, met Iserbyt en Vanthourenhout. We gaan richting Calpe", zei Mettepenningen.

Maar wedstrijden laten Iserbyt en Vanthourenhout niet schieten. "Dan komen we terug voor het weekend in Herentals en Namen." In Herentals staan ook Mathieu van der Poel en Tom Pidcock aan de start.

Na de Wereldbeker in Namen vertrekt de ploeg weer. "Dan vertrekken we maandag terug naar Calpe tot 22 december. In totaal is het dus "en tiendaagse onderbroken met twee wedstrijddagen komend weekend."