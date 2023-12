Nog geen Grote Twee en één topper: bijzonder uitgebreide selecties voor Wereldbeker in Namen

Komende zondag staat al opnieuw een volgende manche van de Wereldbeker op het programma. Heel wat Belgen en Nederlanders staan opnieuw aan de start.

In het Italiaanse Val di Sole waren er nog heel wat Belgen en Nederlanders afwezig, vooral door een stage in Spanje. Onder meer Van der Haar, Ronhaar, Nys en Van Empel waren afwezig in Val di Sole.

Zondag in Namen zijn bijna wel alle toppers weer aanwezig. Enkel Wout van Aert, Thibau Nys en Mathieu van der Poel zijn er bij de Belgische en Nederlandse selecties niet bij.

Bij de Belgische mannen zijn Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck er opnieuw bij. Verder zijn ook Thijs Aerts, Jens Adams, Gerben Kuypers, Witse Meeusen, Toon Vandebosch, Niels Vandeputte en Joran Wyseure erbij.

De Nederlandse mannen missen enkel nog Mathieu van der Poel, die zaterdag wel in Herentals rijdt. Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis en Pim Ronhaar zijn er onder meer wel allemaal bij.

Alle toppers bij de vrouwen

Bij de Belgische vrouwen zijn er ook heel veel vrouwen bij, Sanne Cant nog niet. Onder meer Marion Norbert-Riberolle, Alicia Franck, Laura Verdonschot en Fleur Moors zijn er bij.

Bij de Nederlandse vrouwen zullen onder meer Fem van Empel, Puck Pieterse, Shirin van Anrooij, Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado en Manon Bakker aanwezig zijn in Namen.

Bekijk hier de volledige Nederlandse selectie, de volledige Belgische selectie is hier terug te vinden.