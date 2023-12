Tiesj Benoot antwoordt op stevige kritiek: "Maar het was wel de waarheid"

Tiesj Benoot heeft gereageerd op het de kritiek die hij kreeg van de The Secret Pro, een anonieme profrenner. Hij noemde Benoot als voorbeeld van de arrogantie van Jumbo-Visma.

The Secret Pro is een anonieme profrenner van CyclingTips, zoals de spion in het peloton van Sporza. In april 2022 had die dus kritiek op de Nederlandse ploeg. "Ik ben een beetje pissed off met die ploeg", begon hij.

"Sommige van de coureurs worden een beetje arrogant. Tiesj is iemand waar ik normaal nooit een probleem mee heb gehad, maar hij is de afgelopen weken een beetje een ezel geweest. Hij zegt ons dat we moeten rijden als het niet nodig is en we al op onze knieën zitten."

"Hij was echt aan het janken en deed shitty tegen wat renners. Dan brieste hij dat we moesten werken, en dat hij ons zou lossen als we dat niet zouden doen. Fair enough, los me dan maar, je bent een grote sterke vent en daar kan ik niet tegenop", zei hij nog.

Misschien moet ik dat niet zeggen op dat moment, maar het was wel de waarheid

Tiesj Benoot

Benoot reageerde bij de Live Slow Ride Fast-podcast. "Als je anoniem kritiek geeft, is dat een beetje laf. Ik kan goed tegen kritiek, maar zeg het dan man-tot-man", zei Benoot onder meer. Hij denkt dat het over de E3 van vorig jaar ging.

"Ik zat in tweede positie op de Taaienberg en waren met zeven of acht man weg, met ook enkele kopmannen. Het was mijn eerste koers sinds mijn val in Strade Bianche." Benoot had geen Parijs-Nice of Tirreno-Adritico gereden.

"Dus het was aan mij om druk te blijven zetten. Dat was ook afgesproken, dat ik dan niet door zou rijden met andere kopmannen in het wiel. Het draaide goed rond, totdat we de kopgroep tegenkwamen."

"Ik merkte dat er een paar keer overgeslagen werd, dus toen was het aan mij om de boel terug open te breken. Op Berg ter Stene zette ik aan, waarna ik bij de Boigneberg tegen die jongens zei dat ik weer aan zou vallen als ze niet mee zouden draaien."

"Is dat arrogant? Uiteraard, dat kan zo overkomen. Misschien moet ik dat niet zeggen op dat moment, maar het was wel de waarheid", besluit Benoot nog.