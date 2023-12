Tiesj Benoot beseft het zeer goed: "Ik heb ook aan de andere kant gestaan"

Tiesj Benoot maakte in 2022 de overstap van Team DSM naar Jumbo-Visma. En daar is hij nog altijd bijzonder tevreden van.

Na meer dan vijf jaar bij de Lotto-ploeg stapte Tiesj Benoot in 2020 over naar het toenmalige Team Sunweb. Maar net als veel renners vertrok hij vroeger bij de Nederlandse ploeg door problemen.

"We zijn op bepaalde grenzen gebotst", zegt Benoot bij Live Slow, Ride Fast. "Ik bracht dingen terug naar de ploeg waarmee zij niet akkoord gingen. Dat ging bijvoorbeeld over mijn fietspositie. Ik had een andere visie over bepaalde zaken dan de ploegleiding."

Jumbo-Visma

Eind 2021 kon hij dus vertrekken bij DSM, naar Jumbo-Visma. "Ik ben heel blij met de overstap die ik heb gemaakt. Ik kom het beste tot mijn recht in een ploeg als Jumbo-Visma met toppers naast mij."

"Ik had Kuurne-Brussel-Kuurne moeilijk kunnen winnen als ik in mijn eentje vooraan had gezeten. Het was heel moeilijk voor mij geworden als ik het alleen tegen Mohoric en Wellens had moeten opnemen."

"Ik zie ook wat beter kan bij andere ploegen, maar dat komt ook doordat ik de andere kant heb meegemaakt. Alle kleine dingetjes worden een optelsom. Je kunt harder trainen, je bent sneller hersteld."