Roglic, Uijtdebroeks: Transfers niet meer tegen te houden? "We stellen ons grote vragen"

De transfer van Cian Uijtdebroeks blijft stof doen opwaaien. Zo wordt er ook weer openlijk gediscussieerd over een transfersysteem zoals in het voetbal.

In het wielrennen is een contract heilig. In tegenstelling tot andere sporten doet een renner zijn contract uit en verandert hij dan van ploeg.

De voorbije weken en dagen zagen we echter een totaal ander verhaal, met de overstappen van Primoz Roglic en Cian Uijtdebroeks. Undone eigenlijk in het wielerwereldje, al lijkt een transfersysteem er stilaan te komen.

Nochtans zouden veel mensen dat graag niet zien gebeuren. “Ik hoop het en ik denk ook niet dat we noodzakelijkerwijs op weg zijn naar een situatie zoals in het voetbal waar er echt met transfersommen wordt gewerkt”, zegt Frank Hendrickx, hoogleraar aan de KU Leuven gespecialiseerd in arbeidsrecht en sportrecht, aan Sporza.

“Als juristen stellen we ons grote vragen bij de heel hoge transfersommen in het voetbal, die helemaal los staan van de contractuele schade die andere partijen daarbij oplopen. Die hoge transfersommen zijn zeker juridisch gezien geen voorbeeld om over te nemen in het wielrennen.”