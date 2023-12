Transfer is nieuwe tendens: Makelaar van Lampaert en Kopecky zegt waarom het zover kwam

De voorbije weken waren de transfers van Primoz Roglic en Cian Uijtdebroeks groot nieuws. Al is dat eigenlijk helemaal niet gebruikelijk in het wielrennen.

Een renner doet zijn contract uit, dat is een algemene regel in het wielrennen. Primoz Roglic en Cian Uijtdebroeks doen dat echter niet en daarover is er nu plots heel veel te doen.

“Ik schrik niet van het feit dat meer en meer renners niet wachten tot het einde van hun contract om van ploeg te veranderen”, zegt Dries Smets, makelaar van onder meer Benoot, Lampaert, Stuyven en Kopecky aan Het Nieuwsblad.

“Tot voor kort gebeurde het voornamelijk met akkoord van alle partijen, zoals de UCI het voorschrijft, maar het verrast me ergens niet dat partijen het nu ook eenzijdig beginnen doen.”

De reden is volgens Smets helemaal niet ver te zoeken. “Een tiental jaar geleden was een contract van twee jaar de standaard en ééntje van drie jaar de uitzondering. Vandaag tekenen renners voor vier tot zelfs zes jaar bij een team. Dat is echt lang en die evolutie heeft als gevolg dat de kans groter is dat één van de partijen al vroeger onder zijn contract uit wil.”

Volgens Smets is het beter dat het reglement van de UCI over dit soort zaken verandert. “Zo is er nog altijd een regel die stelt dat renners geen contract mogen tekenen voor 1 augustus, wat ook niet meer van deze tijd is. Het ganse systeem mag eens herbekeken worden”, besluit Smets.