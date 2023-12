Lance Armstrong komt met straffe uitspraak over afgepakte Tourzeges

Lance Armstrong boekte ongekende successen in het wielrennen. Hij moest echter zijn mooiste zeges afgeven nadat hij dopinggebruik had toegegeven.

Lance Armstrong was een veelwinner in de Tour de France, maar uiteindelijk gaf hij het gebruik van EPO toe, waardoor hij alle overwinningen kwijtspeelde.

Voor zijn gezondheid was er alvast geen probleem, zo vertelt hij in een interview met Bill Mahler. “Ik wil niemand aanmoedigen om dingen te doen die niet mogen, maar EPO was niet detecteerbaar en enorm gunstig voor prestaties en herstel”, klinkt het.

De winst die je kan maken is duidelijk. “Je presteert 10% beter. Als je het onder toeziend oog van een arts gebruikt, was het ook een veilig middel. Duizenden sporten van mijn generatie hebben die keuze gemaakt.”

Armstrong moest zijn zeven Tourzeges afgeven. Dat er uiteindelijk niemand anders de overwinning claimde of cadeau kreeg maakt voor Armstrong veel duidelijk.

“De Tour is één van de meest iconische sportevenementen ter wereld. Je kan niet zomaar zeggen ‘er is geen winnaar van 1999 tot 2005’. Nadat mijn zeges me afgenomen werden, is er niemand opgestaan om te zeggen ‘ik verdien die Tourzeges, ik heb niet vals gespeeld’. Niemand van mijn rivalen zei dat ze mijn trofee wilden hebben.”