WhatsApp publiekelijk gemaakt: Nederlandse ex-renner doet mee aan 'specialleke' in Diegem, bedanking voor Loockx

Lander Loockx wordt alvast bedankt voor zijn steun. Hij heeft een Nederlandse ex-renner blijkbaar aangemoedigd om mee te doen aan het 'specialleke' in Diegem, op poten gezet door Average Rob.

De YouTuber wilde daar eigenlijk meedoen met de profs. Dat zit er niet in, maar met de TURBO Cross is er wel een alternatief gevonden. Twintig gegadigden zullen het twee ronden lang tegen mekaar opnemen. Average Rob daagde meteen ex-renner Bas Tietema uit om ook mee te doen en die zegt geen neen.

© photonews

Tietema deelt de WhatsApp die hij aan Average Rob verstuurde. "Ik ga in op uw invite om mee te doen aan de cross in Diegem. Conditie is beneden het vriespunt, maar de kans om mijn wielercarrière af te sluiten zonder een DNF kan ik natuurlijk niet laten liggen. The battle is on!"

The battle is on, @AverageRob !😎Schrijf maar op in jullie agenda, 28 december de ‘Turbo Cross’ in Diegem. Thanks @landerloockx_23 voor je support!❤️ pic.twitter.com/Mhmzhd1IiJ — Bas Tietema (@BasTietema) December 13, 2023

Tietema herhaalt die laatste boodschap ook nog een keertje op X. Er staat ook nog iets anders bij. "Bedankt Lander Loockx voor je support!" Laat ons 28 december maar alvast in de agenda noteren, dat belooft een wel heel bijzondere veldritafspraak te worden.