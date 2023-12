Een zoektocht naar een favoriet voor de tricolore: "Wie dat doet, heeft een voordeel op het BK"

Over minder dan een maand staat het Belgisch kampioenschap bij de mannen op het programma. Een favoriet vinden lijkt niet makkelijk.

Sven Nys domineerde jarenlang het Belgisch kampioenschap, met negen titels. Wout van Aert mocht de voorbije jaren ook vijf tricolores. Ook Klaas Vantornout pakte er twee, Laurens Sweeck, Toon Aerts en Michael Vanthourenhout staan ook op de erelijst.

Over een maand is het in Meulebeke weer zover, maar een favoriet aanduiden lijkt op dit moment bijzonder moeilijk. Vooral omdat Wout van Aert voor het tweede jaar op rij niet aan de start zal komen. Even overlopen.

Wie pakt de tricolore?

Eli Iserbyt is opnieuw aan een erg druk seizoen bezig, met een focus op alle klassementen. Hij kent traditioneel een klein dipje in de kerstperiode en pakte op het BK slechts één keer zilver op het BK (in 2020).

Michael Vanthourenhout sukkelt al een heel seizoen en heeft nog altijd last van zijn schouderblessure. Maar hij is wel dé kampioenschapsrenner bij uitstek. Zijn klassementen zijn toch al om zeep, een focus op het BK zou hem een tweede titel op rij kunnen opleveren.

Laurens Sweeck zoekt nog altijd naar zijn eerste zege, maar kende ook al veel pech met lekke banden. Winnen met Van Aert en Van der Poel aan de start wordt moeilijk en dus wordt het zoeken met vertrouwen voor het BK.

Outsiders

Ook bij Thibau Nys is het afwachten hoe zijn vorm zal zijn na zijn sage, maar het BK zou een doel kunnen zijn. Verder is het zoeken naar favorieten. Of kunnen Gerben Kuypers, Niels Vandeputte, Joran Wyseure stevig verrassen?

Met de Grote Drie aan de start in de kerstperiode zal het nog moeilijk zijn om te winnen voor bovenstaande Belgen. Wie zich niet murw rijdt in de kerstperiode en focust op het BK, kan misschien wel een stevig voordeel hebben.