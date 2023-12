Joris Nieuwenhuis eindelijk verlost van vervelend probleem: "Sinds we dat weten..."

Joris Nieuwenhuis is plots een winnaar geworden. De Nederlander won al twee keer in de Superprestige en vorige zondag ook in de Wereldbeker.

Terwijl heel wat renners steeds meer de overstap maken van het veld naar de weg maakte Joris Nieuwenhuis vorig jaar de omgekeerde beweging. Hij liet de weg voor wat het was en koos definitief voor het veld.

Nieuwenhuis had al een verleden in het veld, in 2017 werd hij wereldkampioen bij de beloften. De vrijheid van het veld en het gevaar op de weg deden hem definitief weer voor zijn oude liefde kiezen.

Maar de laatste weken doet Nieuwenhuis het steeds beter in het veld en doet hij ook mee voor de prijzen. In zijn laatste vijf crossen won de Nederlander drie keer en werd hij ook een keer derde.

Rugprobleem opgelost

Daar is ook een logische verklaring voor: Nieuwenhuis is eindelijk verlost van pijn in zijn onderrug. Een ovenwicht in zijn nek bleek de oorzaak te zijn. Sinds Niel ging Nieuwenhuis met het probleem aan de slag.

"Sinds we dat weten, is de kinesist ermee aan de slag gegaan en ben ik beter en beter beginnen te rijden", zegt hij bij Sporza. Zaterdag mag Nieuwenhuis de strijd aangaan met Van der Poel en Pidcock.