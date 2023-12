Denigrerend? Entourage Van der Poel herhaalt boodschap aan Van Aert en Pidcock: "Dan echt bezigheidstherapie"

Bij de entourage van Mathieu van der Poel zijn ze overtuigd van de eigen aanpak. Van Aert en Pidcock kiezen alvast voor een andere weg.

Die laatste twee rijden het WK veldrijden niet, Van der Poel wél. Christoph Roodhooft komt in verschillende media aan bod en liet al opmerken dat de afwezigheid van die twee in Tabor 'jammer is voor de sport'. Bij Sporza gaat de sterke man van Alpecin-Deceuninck er nog wat dieper op in.

"Aan een cross-seizoen zonder een afsluitend WK moet je niet beginnen als je een renner van het kaliber van Mathieu van der Poel bent. Dan is het echt bezigheidstherapie." Dat is dus in essentie waar Van Aert en Pidcock zich volgens hem aan begeven. "Ik vind het jammer dat die 2 andere er niet bij zullen zijn op het WK."

VAN DER POEL, VAN AERT EN PIDCOCK BESTE CROSSERS

"Iedereen is vrij in wat hij doet. Maar een WK met de beste crossers is altijd het mooiste. Al klinkt dat dat dan denigrerend naar de andere crossers toe", beseft Roodhooft. "Maar ze (Van der Poel, Van Aert en Pidock) zijn de beste crossers als je naar de podia van de afgelopen 5 jaar kijkt."