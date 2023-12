Jurgen Mettepenningen laat zich nu al zéér duidelijk uit over de strijd tussen van der Poel, van Aert en Pidcock: "Ze mogen mij verbazen, maar ..."

Mathieu van der Poel maakte heel veel indruk in Herentals. En ook al wonnen ondertussen ook Wout van Aert (in Essen) en Tom Pidcock (in Namen) al een race, dan nog is het volgens Jurgen Mettepenningen heel duidelijk.

Jurgen Mettepenningen, ploegbaas van Pauwels Sauzen-Bingoal, beseft dat er door de komst van Pidcock, van Aert en van der Poel voor zijn ploeg de komende weken weinig prijzen te pakken zullen zijn. Maar ook tussen de 'grote drie' ziet hij deze winter grote(re) verschillen.

In Herentals was er van spanning weinig tot geen sprake en dus is het de vraag wat het de komende weken zal geven. Volgende vrijdag in Mol staat het eerste duel tussen van der Poel en van Aert op het programma, een dag later in Antwerpen staat ook Tom Pidcock aan de start.

Van der Poel met deze vorm ...

"Pidcock was superieur vandaag, maar het zou me niet verbazen als dit meteen zijn laatste race is die hij wint. Hij gaat enkel nog zonder van der Poel rijden in Gullegem en verder staat altijd ook MVDP aan de start waar Pidcock start", aldus Jurgen Mettepenningen bij Telenet Play Live.

"Ik denk dat van der Poel gewoon superieur is. Iedereen ziet wat wij ook zien. Ik denk dat het heel lastig wordt om hem te kloppen. Zowel van Aert als Pidcock mogen ons verbazen, maar het zal héél moeilijk worden om een Mathieu in deze vorm te kloppen."