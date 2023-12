Plaats voor WK 2030 nu al beslist? Herygers duidelijk: "Dat zijn geen troeven, dat zijn adelbrieven"

Dit jaar werd in Namur opnieuw een leuke Wereldbekercross georganiseerd, in het verleden waren er ook al het BK en het EK veldrijden. En nu lijkt het WK op komst.

Vorig jaar werd in Namen al het EK veldrijden georganiseerd. Op en rond de Citadel pakten Michael Vanthourenhout en Fem van Empel toen de Europese trui. In de toekomst zou er mogelijk ook een regenboogtrui te verdienen zijn.

De stad Namen had in het voorjaar al laten weten dat ze mikken op het WK. En nu lijkt het ook definitief te zijn dat gekozen wordt voor het WK 2030, ter ere van 200 jaar België zou dat meteen een eerste hoogtepunt kunnen worden voor ons land.

Geen troeven, maar adelbrieven voor Namen

Doordat het WK 2027 aan Oostende is toegewezen, waren de edities van 2028 en 2029 sowieso geen optie - dan trekken we meer dan waarschijnlijk naar het buitenland. Alles dus op de versie van 2030 zetten, zo klinkt het.

"Probeer ze maar te kloppen voor die organisatie", aldus Paul Herygers bij Telenet Play Live. "Dit is een parcours dat het aan kan. Het publiek is er zot van en er is ruimte, ze hebben kampioenschappen en geslaagde Wereldbekers achter de rug. Dat zijn geen troeven, dat zijn adelbrieven. Ik denk wel dat ze het gaan halen. Dit moet kunnen."