Van der Poel-start: Nederlandse one-woman-show en spanning in de achtergrond in Namen

In de Wereldbeker zijn we begonnen aan de tweede helft. En dus was het de vraag wie in Namen de prijs zou gaan pakken. Uiteindelijk stond er geen maat op Ceylin del Carmen Alvarado.

Na een sterke start kwam Ceylin Alvarado snel op kop in de race en ze pakte meteen meer dan tien seconden voorsprong. Pieterse en Brand maakten er in de achtergrond een spannende race van voor plaatsen twee en drie, met een aantal keer haasje-over. Alvarado reed ondertussen steeds verder weg. Ze had al zestig punten voorsprong in de Wereldbeker en weet haar voorsprong zo nog wat meer te gaan vergroten. Meteen ook haar derde zege in de Wereldbeker, er stond eigenlijk geen maat op. Nederlanders opnieuw massaal aan het feest in Namen De strijd om de tweede plaats bleef wel heel spannend. Lucinda Brand leek het te gaan halen, al bleef Puck Pieterse wel aandringen tot in de absolute slotfase en uiteindelijk klopte Pieterse Brand nog in de sprint. Niet voor het eerst dit seizoen kregen we dus een volledig Nederlands podium. Met Sara Casasola eindigde de eerste niet-Nederlandse op plek 4, ook Schreiber (6e) maakte de nodige indruk. Beste Belgische werd uiteindelijk Laura Verdonschot op de negende plaats, op drie en een halve minuut van Alvarado.