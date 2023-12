"Zaterdag nog moeten passen want niet fit genoeg" vs "Moest een paar rensters wegduwen om op te schuiven"

Het werd een pittige race in Namen bij de vrouwen. Ceylin Alvarado trok snel ten strijde, had nog een tweede versnelling in huis en maakte weinig foutjes. Puck Pieterse moest zo tevreden zijn met de tweede plek.

"Ik ben hier wel heel blij mee na een vermoeiende week. Ik had niet verwacht dat het zo ging lopen", aldus Ceylin Alvarado in een eerste reactie bij Telenet Play Live. "Ik was zaterdag niet fit genoeg om een dubbel weekend te rijden, dus ik ben blij met hoe het ging."

"Vanaf de derde ronde zat ik kapot. De extra dag rust van gisteren heeft misschien wel een beetje in mijn voordeel gespeeld. Het was zaak om alert te blijven. Technisch ging het goed, ik heb weinig foutjes gemaakt", kon er een lachje vanaf. "Er komen nog wat wedstrijden aan, maar ik blijf strijden tot het einde voor de Wereldbeker-eindzege."

Pieterse ook tevreden na pittige race

Ook Puck Pieterse komt stilaan in de goede vorm, al kon ze nog niet winnen. Ook in Namen moest ze tevreden zijn met plek twee: "Het was een heel pittige race. Mijn ketting ging er twee keer af en heb daarna zelfs wat mensen aan de kant moeten duwen om op te schuiven en te wisselen."

"Het was de hele race achter Ceylin Alvarado aanrijden, want zij was toen al gevlogen. We kwamen op een bepaald moment dichtbij, maar toen heeft ze volgens mij de turbo nog eens opgezet. Maar de vechtlust was er vandaag wel, het gaat de goede kant op voor mij."