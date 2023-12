De bijzondere droom van Tadej Pogacar in 2024: "Ze hebben een raar lijstje hoor"

Tadej Pogacar heeft zijn programma voor 2024 bekendgemaakt. De Sloveen zal een druk programma rijden, met de Giro, de Tour en de Olympische Spelen.

Tadej Pogacar staat voor een bijzonder zwaar jaar in 2024. Na een voorjaar met de Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Ronde van Catalonië en Luik-Bastenaken-Luik bereidt de Sloveen zich voor op de Giro.

De Giro eindigt op 26 mei, de Tour start al op 30 juni. De voorbereiding op de Franse grote ronde zal dus bijzonder kort zijn. En na de Tour gaat Pogacar ook deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs.

Olympisch goud

In Tokio werd Pogacar in 2021 al derde op de Spelen, Wout van Aert bleef hem net voor in de sprint voor het zilver. De Sloveen wil in 2024 voor goud gaan in Parijs, maar dat lijkt toch een bijzonder zware combinatie te worden.

Marc Sergeant zoekt een verklaring. "Misschien is Pogacar daar strategisch mee bezig: een olympische titel afvinken. Pas op: die mannen hebben soms een raar lijstje, hoor", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"En dat parcours in Parijs: welk parcours past er hem niet? Als het een beetje lastig is, moet je hem opschrijven. Dus dat is zeker een mogelijkheid."