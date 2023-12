De grootse werken van Iserbyt: zelfs met vierde en vijfde plaatsen zet hij stappen richting unieke hattrick

Eli Iserbyt eindigde dit weekend in Herentals en Namen uiteindelijk twee keer op de vierde plaats. Daarmee blijft hij de man van de regelmaat, zonder al te veel grote uitschieters op dit moment. Maar dat moet misschien ook niet?

Eli Iserbyt heeft met zijn twee vierde plaatsen er deels mee voor gezorgd dat er voor het eerst sinds 1996 geen landgenoot op het podium stond in twee klassementscrossen op rij. Vorige week werd Iserbyt bovendien ook 'pas' vijfde op de Wereldbeker van Val di Sole.

Toch blijft de 26-jarige Eli Iserbyt de absolute man van de klassementen. Op het EK werd hij pas zesde, maar dat is ook meteen zijn slechtste resultaat van het seizoen. Letterlijk: in alle andere wedstrijden dit seizoen eindigde hij in de top-5.

Iserbyt is al een paar jaren de 'best of the rest'. Zeker als van Aert, van der Poel en Pidcock er niet zijn. Hij won de voorbije vier seizoenen samen al meer dan 40 crossen en heeft ook dit seizoen al zes prijzen gepakt op diverse terreinen.

"Ik wil de drie klassementen winnen dit jaar", gaf Iserbyt aan. Op zijn voeding letten, rekenen op het vele werk van zijn vrouwtje en verder hier en daar tellen wat nodig is lijken daarbij de grote en belangrijke punten om een en ander tot een goed einde te brengen.

Drie klassementen nog steeds haalbaar voor Eli Iserbyt

Hij won al 6 klassementen (vier keer het eindklassement in de X2O-trofee, 1x de Superprestige en 1x de Wereldbeker) en pakte dit seizoen al zes hoofdprijzen in klassementscrossen: Overijse, Ruddervoorde en Niel (Superprestige), Troyes en Flamanville (Wereldbeker) en Kortrijk (X2O).

Bovendien werd Iserbyt ook nog eens vijf keer tweede, drie keer derde, drie keer vierde en dus vijfde in Val di Sole. 14 keer op 19 op het podium, 18 op 19 keer in de top-5 en met een zesde plaats als slechtste resultaat. Dan ben je met recht en reden de man van de regelmaat. En dus is de gouden kans om de drie klassementen te winnen nog steeds niet onmogelijk.

Superprestige

1. Eli Iserbyt 72

2. Niels Vandeputte 49

3. Joris Nieuwenhuis 48

Met vijf van de acht races achter de rug heeft Iserbyt al meer dan een race (maximaal 15 punten te verdienen) voorsprong. Op 27/12 (Heusden-Zolder) en 28/12 (Diegem) kan hij het klassement veiligstellen, anders is er nog Middelkerke op 10 februari 2024.

X2O-trofee

1. Lars van der Haar

2. Eli Iserbyt 9"

3. Cameron Mason 1'15"

4. Toon Vandebosch 5'35"

In dit klassement op tijd zijn er nog drie kandidaten voor de eindwinst. Er zijn bovendien nog maar drie van de acht races achter de rug. Baal (1/1), Koksijde (4/1), Hamme (27/1), Lille (11/2) en Brussel (18/2) volgen nog. In Herentals dichtte Iserbyt dit weekend de helft van zijn achterstand op van der Haar, terwijl Mason een halve minuut extra verloor.

Wereldbeker

1. Eli Iserbyt 230

2. Pim Ronhaar 183

3. Joris Nieuwenhuis 171

Lars van der Haar liet de manche in de Wereldbeker in Val di Sole aan zich voorbijgaan en verloor zo zijn tweede plaats aan Pim Ronhaar. Die is een beetje komen opzetten in de stand met onder meer een tweede plaats in Namen, maar door een vijfde én vierde plaats de voorbije twee weken doet ook Iserbyt goede zaken.

Op dit moment zijn er acht van de veertien manches achter de rug, een zege levert 40 punten op en dus staat Iserbyt ook in dit klassement meer dan een cross voor op de tegenstand. Volgen nog: Antwerpen (23/12), Gavere (26/12), Hulst (30/12), Zonhoven (7/1), Benidorm (21/1) en Hoogerheide (28/1).

Mogelijk kan Iserbyt in zijn 'tellen' dus stilaan meer krachten beginnen spenderen aan de X2O-crossen, het moeilijkste klassement op dit moment.