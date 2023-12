Ex-crosser over de relativiteit van het veldrijden: "Niemand weet wie Pim Ronhaar is"

Er stond dit weekend geen enkele Belg op het podium in Herentals en in Namen. De Nederlanders namen wel vier van de zes plaatsen in.

De Belgen rijden zeker geen slecht seizoen in het veld, met al zes overwinningen voor Eli Iserbyt, drie overwinningen van Thibau Nys en een Europese titel voor Michael Vanthourenhout. Maar de Belgen krijgen wel steeds meer concurrentie uit het buitenland. Nederlanders Pim Ronhaar en Joris Nieuwenhuis leggen de Belgen vooral in de Wereldbeker het vuur aan de schenen, zondag was Tom Pidcock de beste. "Als individuen hebben Lars van der Haar, Pim en ik een grote stap voorwaarts gezet", zegt Nieuwenhuis bij Sporza Daily. "Het komt nu allemaal een beetje samen." Want een crosscultuur heeft Nederland niet, stelt Nieuwenhuis. Relativiteit van de cross Ex-crosser en co-commentator bij de NOS, Thijs Al, verwacht niet dat de Nederlanders het gaan overnemen van de Belgen. "De cross zal bij ons nooit zo groot worden als in België", zegt hij. En Al stelt ook hoe relatief het succes van de Nederlanders in de cross is. "In Nederland weet men echt niet wie Pim Ronhaar is. Als hij in een grote stad in zijn buurt rondloopt, dan zal niemand hem vragen om op de foto te gaan."





