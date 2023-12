Sven Nys over zijn ex-poulain Tom Pidcock: "Wat we geprobeerd hebben om hem te houden? Niets"

Tom Pidcock is een fenomeen, zoveel is duidelijk. Ook Sven Nys had de renner ooit onder zijn vleugels, maar kon hem niet lang houden. Een keertje terugblikken op die periode? Waarom niet.

"Dat hij een talent was, dat kon je bij de junioren al zien. Hij zette zich bij ons aan tafel en zei dat hij wereldkampioen bij de beloften ging worden en twee jaar later bij de profs. Het heeft uiteindelijk een beetje langer geduurd, maar niet veel langer", aldus Sven Nys bij Telenet Play Live.

Gewoon een fenomeen

"De manier waarop hij een bocht pakt is over de limiet, maar hij blijft recht. Ook op de mountainbike zie je dat, het is voor hem spielerei. Hij heeft weinig crossgevoel nodig om dat gevoel meteen te hebben. Het is zijn tweede wedstrijd van het seizoen, hij gaat er niet veel rijden. Hij is gewoon een fenomeen. Zet ze op een fiets en ze maken kans om te winnen."

Rest de vraag: hoe zat dat nu precies toen Pidcock bij Nys vertrok? "Ik heb niets geprobeerd om hem te houden, ik heb hem de vrijheid gegeven. Hij kon behoorlijk wat gaan verdienen in Engeland. Ik had mijn been kunnen stijfhouden en hem teleurstellen, maar we hebben hem losgelaten. Ik wilde zijn carrière niet in de weg staan en hij zit nu ook bij een fantastische begeleider. We hebben ook nog een goed contact."