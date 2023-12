Uitspraak van Iserbyt doet Pidcock weinig: dit is zijn plan tegen Van der Poel en Van Aert

Tom Pidcock is bijzonder goed aan zijn veldritseizoen begonnen. In Herentals werd hij tweede, in Namen won hij.

Normaal gezien heeft Tom Pidcock altijd een paar crossen nodig om het goede gevoel terug te vinden in het veld. Maar deze keer dus niet, mede door een late instap. Daardoor heeft Pidcock al heel wat kunnen trainen in Spanje.

Krijgen we de komende weken een strijd tussen de Grote Drie? Iserbyt geloofde er zaterdag alleszins niet. "Pidcock zie ik realistisch gezien niet bij Mathieu in de buurt komen. Als hij in de eerste ronde al twintig seconden wegrijdt, dan sta je net twee of drie trappen hoger dan de rest", zei hij bij Sporza.

De strijd aangaan

Maar Pidcock wil de strijd wel aangaan met Van der Poel en Van Aert. "Dat is mijn doel: ik wil proberen om een wedstrijd te winnen dit seizoen en met hen wedijveren in de kerstperiode, zoals vorig jaar in Diegem", zegt hij bij WielerFlits.

In Diegem kon Pidcock Van der Poel en Van Aert het vuur aan de schenen leggen, in de laatste ronde moest de Brit nipt de duimen leggen tegen Wout van Aert. "Ik hoop op enkele van die scenario’s deze winter. Dat zou leuk zijn."