Vansummeren ziet Pogacar vluchten en geeft hem opdracht: "Mag wel voor zes miljoen"

De plannen van Tadej Pogacar voor 2024 blijven voor reacties zorgen. Ook Johan Vansummeren snapt het niet echt.

Tadej Pogacar gaat in 2024 zowel de Giro d’Italia als de Tour de France rijden. Ex-renner Johan Vansummeren begrijpt die keuze niet echt helemaal, vooral omdat de Sloveen geen echte opbouw doet naar de Tour.

“Zijn Girowinst kunnen we al bijna opschrijven, maar de Giro winnen is niet hetzelfde als de Tour. Dan heb ik het over de publicitaire waarde, niet de sportieve”, klinkt het in Het Belang van Limburg. Hij ziet zelfs een soort van vlucht bij de Sloveen.

“Mijn gevoel is dat Pogacar hiermee Vingegaard wil ontwijken en tegelijkertijd zijn palmares verder wil uitbouwen. Ik weet dat Tadej een koele minnaar is van hoogtestages. Blijkbaar is hij toch bereid dat te doen in aanloop naar de Tour.”

En dat is van moeten eigenlijk. “Voor een salaris van zes miljoen euro per jaar mag je ook eens doen wat je niet graag doet. Bovendien kan UAE-Team Emirates het Pogacar zo aangenaam mogelijk trachten te maken op hoogte. Huur bijvoorbeeld net zoals Jumbo-Visma een huis in plaats van een hotel. Desnoods met cinemazaal, laat koks invliegen en verloofde Urska, zodat hij 's nachts iemand heeft om tegen te gaan liggen…”