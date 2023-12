Geen kunstlicht bij eerste duel Van Aert en Van der Poel: dit zijn de twee redenen

Vrijdag staat het eerste duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert op het programma in Mol. Maar dit jaar wordt die cross op een normaal uur gereden.

Vorig jaar streden Mathieu van der Poel en Wout van Aert nog een intens duel uit in de Zilvermeercross in Mol. Dat deden ze toen bij kunstlicht, want de cross ging maar om 18u30 van start.

Dit jaar heeft de organisatie ervoor gekozen om de renners op het traditionele startuur het veld in te sturen, om 15u. En daar heeft de organisatie van de Zilvermeercross twee duidelijke redenen voor.

Kostprijs en kalender

"De verlichting huren, is simpelweg te duur geworden", zegt organisator Koen Monu bij WielerFlits. De tweede reden voor het vervroegde startuur is de plaats van de cross op de kalender, die nu op vrijdag wordt gereden.

"Nu we op de kalender daags voor de Wereldbeker van Antwerpen staan, leek het ons niet verstandig om renners tot laat in de avond op onze cross te houden." Daardoor hoopte de organisatie ook op een sterker deelnemersveld.

En dat sterke deelnemersveld krijgt Mol ook, want Mathieu van der Poel en Wout van Aert staan er dus aan de start. Verder komen ook Vandeputte, Hermans en Vermeersch aan de start. Bij de vrouwen zijn Brand, Van Anrooij en Backstedt de toppers van dienst.