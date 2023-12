Goede vriend van Wout van Aert met de handen in het haar: "Oneindige spiraal"

Wout van Aert en Mathieu van der Poel rijden de komende tijd heel wat veldritten. En dat is voor andere crossers niet altijd een cadeau.

Onder meer Daan Soete, een trainingsmakker van Wout van Aert, zit dit seizoen in een sukkelstraatje. De 29-jarige Soete kon dit seizoen nog niet echt presteren, een vijfde plaats in een C2-cross in Zwitserland is zijn beste resultaat.

Maar er is ook een oorzaak waarom het voor Soete niet loopt dit seizoen. "Na die besmetting (corona, nvdr.) heb ik eigenlijk niet meer de vorm te pakken gekregen. Het herstel ging nogal moeizaam en ook op trainingen liep het niet van harte", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Oneindige spiraal

En als het ook op training niet loopt, dan is het ook moeilijk om te presteren op de wedstrijden zelf. "Dan kom je in een soort oneindige spiraal terecht. De resultaten waren dus ook zeker niet zoals ik wilde dat ze waren."

Maar Soete hoopt wel licht aan het einde van de tunnel te zien. Op 7 december reed Soete zijn laatste cross, daar gaf hij wel op. Maar richting de kerstperiode hoopt hij wel opnieuw te kunnen presteren.

"Richting Kerst hoop ik dan toch wel stilaan mijn oude niveau weer gevonden te hebben. Het is aan mij en niemand anders om weer uit die cirkel te geraken", zegt de trainingsmakker van Van Aert.