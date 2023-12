Sven Vanthourenhout verrast met uitspraken: "Alle grote kampioenen wonnen hier"

Het BK veldrijden wordt in januari in Meulebeke gehouden. De organisatie is er alvast helemaal klaar voor.

Binnen minder dan een maand weten we wie Belgisch kampioen veldrijden is. Dat vindt plaats op zondag 14 januari in Meulebeke. De organisatie verwacht maar liefst 15.000 wielerfans. Alle grote namen zijn erbij, op eentje na. “Enkel Wouter van Aert is er niet bij”, stelt bondscoach Sven Vanthourenhout aan de Krant van West-Vlaanderen. “Uiteraard jammer, maar het BK kondigt zich als een erg spannende editie aan. In alle categorieën zal de spanning te snijden zijn en zullen we een open wedstrijd krijgen. Het wordt smullen.” De organisatie is volgens de bondscoach helemaal top. “Alle grote veldritkampioenen hebben hier de voorbije tien jaar gewonnen, dat zegt heel veel. Deze cross lééft, groeit en bloeit.” “Hier zal een massa volk van absolute topsport kunnen genieten. Met dank aan het team achter de organisatie, de sleutel van het succes. Ook het parcours is van hoog niveau en bevat de elementen dit we intussen als typisch Meulebeeks beschouwen.”