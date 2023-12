Bondscoach waarschuwt Thibau Nys: "Dan is het een ander verhaal"

Thibau Nys keert zaterdag terug in het veld na een stage in Spanje. Het is de vraag wat Nys kan presteren.

Na de Wereldbeker in Flamanville begin december stelde Thibau Nys dat zijn batterijen helemaal leeg waren. Hij trok daarna naar Spanje voor een stage en om weer op krachten te komen. Zaterdag in Antwerpen keert hij terug.

Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout was even ter plaatse in Spanje en zag van dichtbij hoe Nys aan zichzelf werkte tijdens zijn stage. "Voor mij is het nog wat een vraagteken hoe Thibau zal terugkeren", zegt hij bij WielerFlits.

Hoogtes en laagtes

Nys kende dit seizoen al hoogdagen, met overwinningen in Beringen, Waterloo en op de Koppenberg. Maar er waren ook dieptepunten met een opgave op het EK, een 27ste plaats in Niel en een 19de plaats in Flamanville.

Dat is niets nieuws voor Vanthourenhout, maar hij stelt wel dat Nys op zijn goede dagen nog altijd meedeed voor de overwinning. Dat is nog altijd het belangrijkste, stelt de bondscoach.

"Mocht er op een gegeven moment verval zitten op zijn prestaties in de goede dagen, is het een ander verhaal. Nu is het belangrijk om zijn mindere dagen op een hoger niveau te krijgen en zijn goede dagen te behouden."