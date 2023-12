Cian Uijtdebroeks haalt stevig uit richting BORA-hansgrohe én maakt eerste doel bekend

Cian Uijtdebroeks werd door de UCI nog ingeschreven als een renner van BORA-hansgrohe in 2024, maar de Belg lijkt toch gewoon voor Visma-Lease a Bike te rijden.

Cian Uijtdebroeks kwam de komende weken in een transfersoap terecht. Hij verbrak zijn contract bij BORA-hansgrohe op 1 december en tekende een contract bij Visma-Lease a Bike. Maar BORA-hansgrohe protesteerde.

Maar Uijtdebroeks was toch gewoon aanwezig op de ploegenpresentatie van Visma-Lease a Bike. De afgelopen week was Uijtdebroeks al aanwezig op de stage van de Nederlandse ploeg in Spanje.

"Het is erg leuk om hier te zijn. Visma-Lease a Bike is een erg gestructureerd team. Iedereen probeert er alles uit te halen. Maar allemaal met de glimlach. Daar was ik naar op zoek", leek Uijtdebroeks aan tikje uit de delen richting BORA-hansgrohe.

Giro d'Italia

Uijtdebroeks weet ook al welk programma hij zal rijden in 2024. "De Giro wordt mijn hoofddoel", verklapte Uijtdebroeks. "Ik kijk heel erg uit naar die ronde. We willen als team ritten winnen. Persoonlijk wil ik een goed klassement rijden."

Uijtdebroeks krijgt ook zeker Wout van Aert en sprinter Olav Kooij als ploegmaats in de Giro. Tadej Pogacar wordt al zeker een uitdager van Uijtdebroeks in de Giro.