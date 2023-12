Mathieu van der Poel windt geen doekjes om moeilijkheid in wielersport: "Ik had daar één van mijn beste dagen ooit"

Zelfs in een succesvolle wielercarrière als die van Mathieu van der Poel krijg je met moeilijkheden te maken. Echt genieten van hoogtepunten: is dat er wel bij?

Daar heeft Van der Poel het over in een gesprek met NOS, naar aanleiding van het winnen van de trofee voor Sportman van het Jaar in Nederland. Zelf was Van der Poel niet aanwezig op het gala, al volgde er dus wel een terugblik op wat hij allemaal gepresteerd heeft in 2023.

"Ik besef dat het een heel uniek jaar was, maar alles volgt mekaar snel op", geeft VDP aan dat het niet simpel is om al die verwezenlijkingen echt te koesteren. "Na de prachtige overwinning in Milaan-Sanremo ben je meteen weer met het volgende bezig. Na Roubaix was dat hetzelfde."

© photonews

Het is sowieso wel een aandachtspunt voor hem zelf. "Je blijft altijd maar doorgaan, maar ik probeer er af en toe bij stil te staan hoe uniek mijn jaar was." Na Sanremo en Roubaix volgde natuurlijk nog dat derde grote hoogtepunt: het veroveren van de wereldtitel op de weg.

"Ik had daar misschien één van mijn beste dagen ooit op de fiets", zegt Van der Poel over die memorabele dag in augustus. "Het WK op de weg winnen was voor mij altijd al een hoofddoel. Het brengt veel rust dat dat gelukt is."