Sanne Cant deelt bij wederoptreden prikje uit en zet de puntjes eens stevig op de i: "Dat begin ik beu te worden"

Met het wederoptreden van Sanne Cant kreeg het Zilvermeer al een mooi opwarmertje, voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel aan hun show begonnen. Het werd een hoopgevende terugkeer voor Cant met een vierde plek. Een hype rond het BK hoeft voor haar niet. Een prikje aan het adres van de media.

Het was de eerste koers in drie weken voor de Belgische kampioene. De verklaring hiervoor is haar valpartij in Flamanville. "Ik was gevallen op mijn ribben en dat was op het eerste moment echt pijnlijk. Na een halve ronde kwam ik er weer door, maar ik verloor dan mijn evenwicht."

Een spijtig voorval. "Er zat een steentje tussen mijn schoenplaatje, waardoor mijn voet vast zat. En dan stoot ik met mijn knie tegen de onderkant van mijn knie. Eigenlijk heel stom en lomp, maar met pijnlijke gevolgen." Uitgerekend in 'haar' Herentals moest ze vorige week forfait geven.

SANNE CANT MOEST HERENTALS OVERSLAAN

"Ik was voor Herentals maar drie-vier dagen opnieuw aan het trainen. Het was logisch dat dat niet ging. Hard lopen of bergop lopen, dat zat er toen niet helemaal in. Gelukkig is dat allemaal van de baan." Wanneer haar voor de voeten geworpen wordt dat het een spannend BK kan worden, staat ze op haar strepen.

"Zoals elk jaar maken jullie er wel iets van, hé." Te veel gedoe rond het BK is niet aan haar besteed. "Dat begin ik een beetje beu te worden. Dat is niet de enige cross die telt. Ik wil heel graag mijn trui houden, dat is waar. Maar ik rijd een heel crossseizoen en ik wil elke cross goed zijn, niet enkel op het BK."

CANT PIEKT NIET ENKEL NAAR BK

Dat is ook te merken aan het programma van de veldrijdster van Crelan-Corendon. "Anders zou ik maar tien crossen rijden en enkel naar het BK pieken. Dat doe ik niet." Het viel wel op dat uitgerekend Laura Verdonschot versnelde op het moment dat Cant vooraan kwam aansluiten.

Was dat dan toch niet enigszins de Belgische concurrentie die al speelde? "Laura is aan het crossen en ik ook. We waren allebei aan het rijden om op het podium te staan, zeker hé?" Helemaal ondenkbaar is het toch niet dat het een voorbode was van een strijd op het BK, al blijft Cant daar met haar veertien titels de favoriete.