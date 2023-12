Eli Iserbyt legt uit met welke gloednieuwe stijl hij Wout van Aert het vuur aan de schenen legt: "Op zich loont dat"

Eli Iserbyt heeft Wout van Aert nog eens echt het vuur aan de schenen kunnen leggen. Pas helemaal op het einde kon Van Aert enige afstand nemen en zo zijn tweede plek in Antwerpen veiligstellen. Iserbyt werd een mooie derde.

De eerste afspraak tussen De Grote Drie noopte Eli Iserbyt tot tactisch denkwerk. "Ik heb er over nagedacht hoe ik mijn stijl een beetje kon veranderen in vergelijking met hoe ik andere jaren reed, met Wout, Mathieu en Pidcock erbij. Ik heb gekozen voor een ietwat aanvallendere race, wat ik anders misschien niet deed als zij erbij waren."

Geen slechte zet, zo blijkt. "Op zich loont dat dan, maar alles begint met goede benen." Aan Van der Poel was niets te doen, maar het werd wel een duel met Van Aert voor plek 2. "Ik had geluk dat ik Wout van Aert zag komen. Ik probeerde hem nog heel even voor te blijven en daarna was het volgen, volgen, volgen."

ISERBYT HOUDT LANG WIEL VAN VAN AERT

Iserbyt beschrijft die ervaring. "Ik ben superblij dat ik in de voorlaatste ronde zijn wiel kon houden. Dan kwam er een foutje van mij in de laatste ronde, anders ging ik nog wel iets proberen. Mijn enige manier om Wout voorbij te gaan was aan de balken. Dat had ik nog in mijn achterhoofd, maar ik ben er niet meer geraakt."

Een Iserbyt die echt nog eens kon duelleren met Van Aert: dat was al even geleden. "Het moet van een drietal jaar geleden zijn. Toen heb ik hem kunnen kloppen in Kortrijk, maar kwam hij pas terug uit blessure. Maar goed: Wout had deze keer een iets mindere start. Ik vond dat hij verdedigend reed in het begin van de koers."