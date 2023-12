Mathieu Van der Poel veel te sterk voor Wout van Aert: "Maar de Paterberg is nog ver"

Wout van Aert reed aan het Zilvermeer in Mol zeker geen sterke cross. De kloof met Mathieu van der Poel was wel heel groot, maar dat hoeft op zich geen probleem te zijn. De doelen van WvA liggen namelijk helemaal anders deze winter.

Het gaat in 2024 vooral over de weg bij Wout van Aert. En dus is er geen specifieke vormcurve uitgetekend voor deze winter in het veld. "Wout was waar hij moest zijn. Hij was mee in het begin, dat het geen uur duurt moet hij vrede mee nemen", aldus Paul Herygers bij Sporza.

"Hij moet zichzelf nu niet pijnigen en niet afwijken van zijn idee. De supporters zullen misschien wat ontgoocheld zijn, maar hij moet er totaal niet mee bezig zijn. Het is een job als een ander." En dus moet volgens Herygers van Aert zeker nog niet panikeren.

Blijven lachen is de boodschap

"Wrang kijken? Nee, hij moet blijven lachen. Ik herinner me nog dat zijn vader na een nederlaag eens wees naar de auto: kijk eens naar je zoontje, dan weet je dat er meer is dan koers. Hij moet blijven werken en blijven knokken. De Paterberg is nog ver."

Het eerste echte doel van Wout van Aert in 2024 is uiteraard het klassieke voorjaar, met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dan moet de Belg er staan.