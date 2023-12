Michel Wuyts laat zich uit over Tadej Pogacar en kijkt al uit naar één duel met ... Evenepoel: "Je reinste lekkernij"

Tadej Pogacar won in 2020 én 2021 de Tour de France, maar botste de voorbije twee jaren op een sterke(re) Jonas Vingegaard. In 2024 kiest hij voor de dubbel met de Giro. De vlucht vooruit of een slimme keuze?

De kans dat Tadej Pogacar de Giro zal winnen? Dat lijkt volgens Michel Wuyts nu al een uitgemaakte zaak: "In de Laars heten de concurrenten Thomas, Quintana, Simon Yates en – ik tast al diep – Ciccone. Er rest deze mindere rakkers alleen de hoop op wat Sloveens erbarmen", aldus de commentator bij Het Laatste Nieuws. In de Tour de France zal het met Jonas Vingegaard als grote concurrent heel wat moeilijker zijn. En dus is het volgens Wuyts een uitgekiende tactiek om in de Giro te starten, om zo toch al minstens één grote ronde op de naam te schrijven. "Is dit moed of eerder overmoed? Of heeft Pogacar oordeelkundig nagedacht? Doe maar dat laatste", beseft hij. Uitkijken naar Luik-Bastenaken-Luik Michel Wuyts kijkt verder ook nu al uit naar Luik-Bastenaken-Luik, want Tadej Pogacar snoeit ook in zijn klassiek voorjaar en mikt daarin niet op de Ronde van Vlaanderen en dergelijke, maar wel op de Ardennen en de Italiaanse koersen. "Prettige noot: in april beperkt Pogacar zich tot de Ardennen. Ik zie het al: de battle met Evenepoel op en na La Redoute wordt je reinste lekkernij", besloot Wuyts.