Wout van Aert zorgt voor iets duizelingwekkend en schenkt klare wijn over de overmacht van Mathieu van der Poel

Ondanks de overmacht van Van der Poel heeft ook Wout van Aert een duizelingwekkende impact op de cross. Mede dankzij hem is er een massa volk afgezakt naar het strand van Sint-Anneke.

In voorverkoop gingen er al heel wat tickets over de toonbank. Dat draagt natuurlijk bij aan een groot aantal toeschouwers in het totaal. "Elke mens die er over begon, deed er duizend bij. Ik weet niet waar ze gestopt zijn", moet Wout van Aert er mee lachen. Uiteindelijk zouden er 11 000 toeschouwers aanwezig zijn.

"Dat zijn bijna records, denk ik. Het is in elk geval al druk op de middag." Dé grote vraag is of Van Aert dichter bij Van der Poel kan sluipen na de 1'17" die tussen beiden zat in Mol. "Ik heb in ieder geval beter geslapen dan de nacht voor de cross in Mol. Op dat vlak zit ik al een beetje dichterbij."

ONTSPANNEN VAN AERT

"Ik denk wel dat het verschil op één dag moeilijk is weg te te werken", is Van Aert realistisch. "Het zit nu eenmaal in me om het beste van mezelf te geven en ik ga beginnen met zo lang mogelijk te volgen." De echtgenoot van Sarah De Bie verscheen alvast wel bijzonder ontspannen aan de Wereldbekermanche in Antwerpen.

Al is dat niet noodzakelijk een verschil met andere veldritseizoenen, zo benadrukt Van Aert. "We hebben gecommuniceerd dat de verwachtingen wat lager liggen deze winter en dan zie je vaak wat je wil zien."