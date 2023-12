Adrie van der Poel durft er nog niet van dromen, maar duidelijk onder welke voorwaarde het Mathieu wél kan lukken

Ook Adrie van der Ploel ziet zoon Mathieu vooruit vliegen als het ware. Al is iets waar Adrie nog niet van durft dromen: een perfecte winter.

Dat wil zeggen: alle crossen winnen waar hij aan de start komt. Het zou haast ongezien zijn in een sport die zo gevoelig is voor pech. "Daar is iedereen zich van bewust", zegt Paul Herygers bij Sporza. "Adrie van der Poel durft een mogelijke 14 op 14 niet in de mond nemen. Want 14 zeges op een rij komen niet op bestelling."

VAN DER POEL MOET HOPEN OP GUNSTIG STAANDE STERREN

Zelfs al is de overmacht zo enorm groot, zoals dat bij Mathieu van der Poel momenteel het geval is. ""Om elke cross te winnen, mag er niks misgaan. Als het Van der Poel toch zou lukken, dan is dat omdat de sterren hem gunstig gezind staan."

Herygers weet dus welke voorwaarden ingevuld moeten worden. "Dan mag het griepbeestje geen vat op hem krijgen en moeten zijn tubes heel blijven", wenst de analist Van der Poel een goede gezondheid en het uitblijven van lekke banden.