Altijd een heel gedoe rond, maar Wout van Aert maakt komaf met alle twijfel en zegt duidelijk of het ook bij hem zo leeft

De wielersport gaat gepaard met hypes, met een heel gedoe rond bepaalde thema's. Wout van Aert heeft zo al wel wat zaken zien passeren.

Zo is er elk seizoen weer altijd een heuse opbouw qua aandacht voor de eerste afspraak in het veld tussen de zogenaamde 'Grote Drie'. Die heeft deze keer dus voorbije zaterdag in Antwerpen plaatsgevonden. Met de 'Grote Drie' wordt dus Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock bedoeld.

Drie mannen met ambities op de weg die ook in het veldrijden het mooie weer kunnen maken. Zijn die zogenaamde clashes tussen de 'Grote Drie' niet iets wat vooral bij de buitenwereld leeft en niet zozeer bij de renners? "Neen, dat leeft toch wel", laat Wout van Aert niets aan de verbeelding over.

Tegen Van der Poel koersen is altijd een extra motivatie

"Tegen Mathieu koersen is zeker altijd een extra motivatie. En met Tom Pidcock er ook bij: het is toch altijd anders dan andere wedstrijden", zegt Van Aert. "Op een bepaalde manier leeft het bij de renners ook wel natuurlijk."